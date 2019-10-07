Новини України

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У Зеленського розповіли про наслідки відмови від "формули Штайнмаєра". Фото: Лига

У Зеленського розповіли про наслідки відмови від «формули Штайнмаєра»

7 жов 2019, 08:54
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«Формула Штайнмаєра» по Донбасу не може бути скасована, так як це буде нести серйозні наслідки для України. З такою заявою виступив глава Комітету парламенту з міжнародних відносин, депутат з фракції «Слуга народу» Богдан Яременко.

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Зі слів нардепа, підпис України під формулою тепер поклав на країну деякі політичні зобов’язання. В інтерв’ю «РБК-Україна» Яременко сказав, що тепер від своїх слів Київ без наслідків не зможе відмовитися.

Народний обранець зазначив, що формулювання підписаної угоди в українському законодавстві має відображати суть узгодженої «формули Штайнмаєра», але вона може бути не дослівною.

Окремі слова можна правити, суть — ні. Адже це матиме наслідки не тільки у вигляді реакції Росії і продовження війни, а викличе і реакцію Заходу… Повторюся: якщо ми позиціонуємо себе як серйозні міжнародні гравці, які не просто звинувачують Росію в тому, що вона не тримає свого слова, а ще й самі дотримуються даного нами слова, то ми не можемо запропонувати редакції, яка змінювала б суть домовленості, — додав Яременко.

Нагадаємо, що 6 жовтня у Києві та інших містах України пройшли масові акції протесту проти підписання так званої «формули Штайнмаєра».


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