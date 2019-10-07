Новости Украины

У Зеленского рассказали о последствиях отказа от "формулы Штайнмайера". Фото: Лига

https://racurs.ua/n127737-u-zelenskogo-rasskazali-o-posledstviyah-otkaza-ot-formuly-shtaynmayera.html

Ракурс

«Формула Штайнмаера» по Донбассу не может быть отменена, так как это будет нести серьезные последствия для Украины. С таким заявлением выступил глава Комитета парламента по международным отношениям, депутат из фракции «Слуга народа» Богдан Яременко.

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Со слов нардепа, подпись Украины по формулой теперь возложила на страну некие политические обязательства. В интервью «РБК-Украина» Яременко сказал, что теперь от своих слов Киев без последствий отказаться не сможет.

Народный избранник отметил, что формулировка подписанного соглашения в украинском законодательстве должна отображать суть согласованной «формулы Штайнмайера», но она может быть не дословной.

Отдельные слова можно править, суть — нет. Ведь это будет иметь последствия не только в виде реакции России и продолжения войны, а вызовет и реакцию Запада… Повторюсь: если мы позиционируем себя как серьезные международные игроки, которые не просто обвиняют Россию в том, что она не держит своего слова, а еще и сами придерживаются данного нами слова, то мы не можем предложить редакцию, которая меняла бы суть договоренности, — добавил Яременко.

Напомним, что 6 октября в Киеве и других городах Украины прошли массовые акции протеста против подписания так называемой «формулы Штайнмайера».