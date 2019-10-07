Новости Украины

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Окружение Трампа собиралось сменить руководство "Нафтогаза" - СМИ. Фото: 24 канал

Окружение Трампа собиралось сменить руководство «Нафтогаза» — СМИ

7 окт 2019, 08:19
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Окружение американского президента Дональда Трампа пыталось добиться смены руководства украинской компании «Нафтогаз». Такие попытки были предприняты весной 2018 года.

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Как сообщает Associated Press, ссылаясь на проинформированные источники, на смене руководства украинской компании настаивали американские бизнесмены Лев Парнас, Игорь Фруман и Гарри Сарджан. Интересно, что все они являются клиентами личного адвоката Трампа Руди Джулиани.

В статье говорится, что перечисленные предприниматели в начале марта активно продвигали идею увольнения Андрея Коболева с должности главы правления «Нафтогаза». Бизнесмены хотели видеть на его месте менеджера газовой компании Андрея Фаворова.

Собеседник издания отмечает, что для достижения цели Фруман, Сарджан и Парнас рекламировали свои связи с Трампом и Джулиани.

Планам американских бизнесменов сбыться не удалось, так как Петр Порошенко проиграл президентские выборы.

Напомним, что накануне Джулиани заявил, что ​не видел заявления от посланников американского лидера в Украине на тему расследования по делу газовой компании Burisma.

Источник: Ракурс


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