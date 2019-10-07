Оточення Трампа збиралося змінити керівництво "Нафтогазу" - ЗМІ. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n127736-otochennya-trampa-zbyralosya-zminyty-kerivnyctvo-naftogazu-zmi.html

Ракурс

Оточення американського президента Дональда Трампа намагалося домогтися зміни керівництва української компанії «Нафтогаз». Такі спроби були зроблені навесні 2018 року.

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Як повідомляє Associated Press, посилаючись на поінформовані джерела, на зміні керівництва української компанії наполягали американські бізнесмени Лев Парнас, Ігор Фруман і Гаррі Сарджан. Цікаво, що всі вони є клієнтами особистого адвоката Трампа Руді Джуліані.

У статті йдеться, що перелічені підприємці на початку березня активно просували ідею звільнення Андрія Коболєва з посади голови правління «Нафтогазу». Бізнесмени хотіли бачити на його місці менеджера газової компанії Андрія Фаворова.

Співрозмовник видання зазначає, що для досягнення мети Фруман, Сарджан і Парнас рекламували свої зв’язки з Трампом і Джуліані.

Планам американських бізнесменів збутися не вдалося, так як Петро Порошенко програв президентські вибори.

Нагадаємо, що напередодні Джуліані заявив, що не бачив заяви від посланців американського лідера в Україні на тему розслідування по справі газової компанії Burisma.