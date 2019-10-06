Разумков про мир на Донбасі: спочатку кордон, згодом — вибори і особливий статус, фото — Дело

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Ракурс

Проведення місцевих виборів в окупованих районах Донецької та Луганської областей, а також набрання чинності закону про особливий статус Донбасу стануть можливими після повернення контролю України над захопленою ділянкою українсько-російського кордону.

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Особливості позиції української влади щодо найактуальнішого питання політичної дискусії пояснив в інтерв’ю телеканалу «Україна» 6 жовтня голова Верховної ради Дмитро Разумков.

Він заявив, що влада зобов’язана розробляти новий закон про особливий статус тимчасово окупованої території, адже дія старого закінчується наприкінці 2019 року. Разумков підтвердив наміри президента Володимира Зеленського провести якомога відкрите обговорення основних пунктів цього документу.

Закон не буде писатися в Офісі президента, Раді чи в комітеті парламенту, а буде писатися разом з громадськістю, — пообіцяв Разумков.

Він вважає, що закон про особливий статус ОРДЛО не може вважатися законом про федералізацію, оскільки за врахування так званих «червоних ліній», які не можна переступати у переговорах з РФ, новий закон «зможе зберегти інтереси держави, повернути території і людей».

Разумков ще раз запевнив, що закон про особливий статус почне діяти після повернення контролю України над захопленим ділянкою державного кордону.

Тільки коли буде досягнутий компонент безпеки, ми зможемо відповідно до українського законодавства провести місцеві вибори на тимчасово окупованій території. Якщо матимемо контроль над кордоном, а ОБСЄ визнає вибори демократичними, то закон про особливий статус Донбасу запрацює, — повідомив спікер Ради.

Нагадаємо, сьогодні в Україні відбулися масові акції протесту, на яких громадяни виступали проти капітуляції перед РФ під час підготовки до саміту у «нормандському форматі».

Минулого тижня міністр закордонних справ України Вадим Пристайко припустив, що залізничне сполучення між Україною та окупованим Донбасом можуть відновити.