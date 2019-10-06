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Україна проти капітуляції: фото з найбільших акцій протесту під час президентства Зеленського, фото — Фейсбук В.Омеляна

Україна проти капітуляції: фото з найбільших акцій протесту під час президентства Зеленського

6 жов 2019, 18:10
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6 жовтня у Києві та інших містах України відбулися масові акції протесту проти підписання так званої «формули Штайнмаєра».

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У Києві учасники віче збиралися на Майдані Незалежності, згодом пішли до Офісу президента та Верховної Ради. Вони оголосили шість вимог владі, а саме:

  • заборонити впровадження особливого статусу для ОРДЛО;
  • заборонити амністію для бойовиків;
  • заборонити відведення українських військ від лінії розмежування;
  • заборонити формування «народних міліцій» на території окупованого Донбасу;
  • заборонити проведення виборів в будь-які органи влади або самоврядування на території терористичних ДНР і ЛНР до встановлення контролю на українсько-російському кордоні;
  • вийти з мінського формату та ініціювати Будапештський формат переговорів.

Україна проти капітуляції: фото з найбільших акцій протесту під час президентства Зеленського, фото — Фейсбук П.Порошенка

У Запоріжжі оголосили про створення «штабу супротиву капітуляції». До нього увійшли понад 10 волонтерських, ветеранських та партійних організацій. Крім того, під час мітингу вимагали негайного скликання сесії Запорізької обласної ради та ухвалення відповідного звернення до центральних органів влади.

Україна проти капітуляції: фото з найбільших акцій протесту під час президентства Зеленського, фото — Радіо Свобода

Раніше із подібними заявами виступили міські ради Сум, Кропивницького, Черкас, Івано-Франківська, а також Львівська та Хмельницька обласні ради.

Україна проти капітуляції: фото з найбільших акцій протесту під час президентства Зеленського, фото — Фокус

У Херсоні виступили проти відведення українських військ, особливого статусу для ОРДЛО і проти відновлення транспортного залізничного сполучення з окупованими територіями. На акцію зібралося близько 150 жителів міста.

Україна проти капітуляції: фото з найбільших акцій протесту під час президентства Зеленського, фото — Фейсбук В.Матвіюка

Декілька сотень мешканців Луцька прийшли сьогодні на Театральний майдан міста. У Сумах люди зібралися біля пам’ятника Шевченку на вулиці Соборній. До акції приєдналися Харків, Львів та Вінниця. Одесити зібралися біля пам’ятника Дюку, а мешканці Мелітополя (Запорізька область) прийшли на проспект Миру до будівлі драмтеатру.

Україна проти капітуляції: фото з найбільших акцій протесту під час президентства Зеленського, фото — Фейсбук В.Кушнарьова

Нагадаємо, що узгоджений представником України в ТКГ документ передбачає запровадження закону про «особливий статус» окупованої частини Донбасу після проведення там місцевих виборів, відповідно до законодавства України. У п’ятницю, 3 жовтня, президент України Володимир Зеленський запевнив, що влада так випише новий закон про «особливий статус» Донбасу, що зради чи здачі національних інтересів не відбудеться.

Україна проти капітуляції: фото з найбільших акцій протесту під час президентства Зеленського, фото — Фейсбук Я.Доброносова

Україна проти капітуляції: фото з найбільших акцій протесту під час президентства Зеленського, фото — Фейсбук П.Порошенка

Україна проти капітуляції: фото з найбільших акцій протесту під час президентства Зеленського, фото — Фейсбук П.Порошенка

Україна проти капітуляції: фото з найбільших акцій протесту під час президентства Зеленського, фото — Фейсбук Я.Доброносова

Джерело: Ракурс


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