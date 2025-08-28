Акція проти закону №12414 у Києві (23 липня 2025), фото: «Вікіпедія»

Кабінет міністрів зобов’язав узгоджувати масові і урочисті заходи в областях з військовим керівництвом, а в Києві — з Генеральним штабом ЗСУ.

Про це повідомляє видання «Українська правда» з посиланням на джерела в уряді та серед військово-політичного керівництва.

Відповідне доручення міністрам, керівникам центральних органів виконавчої влади, начальникам обласних, Київської міської військових адміністрацій дала прем′єр-міністр Юлія Свириденко.