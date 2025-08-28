Ракурсhttps://racurs.ua/
Акція проти закону №12414 у Києві (23 липня 2025), фото: «Вікіпедія»
Уряд зобов’язав погоджувати проведення масових заходів з військовим керівництвом — ЗМІhttps://racurs.ua/ua/n208772-uryad-zobov-yazav-pogodjuvaty-provedennya-masovyh-zahodiv-z-viyskovym-kerivnyctvom-zmi.htmlРакурс
Кабінет міністрів зобов’язав узгоджувати масові і урочисті заходи в областях з військовим керівництвом, а в Києві — з Генеральним штабом ЗСУ.
Про це повідомляє видання «Українська правда» з посиланням на джерела в уряді та серед військово-політичного керівництва.
Відповідне доручення міністрам, керівникам центральних органів виконавчої влади, начальникам обласних, Київської міської військових адміністрацій дала прем′єр-міністр Юлія Свириденко.
З урахуванням вимог статті закону України «Про правовий режим воєнного стану» прошу у разі планування проведення масових (урочистих) заходів забезпечити обов’язкове їх погодження із військовими командуваннями в зоні їх відповідальності, а в Києві — з Генеральним штабом Збройних сил, — вказано у тексті документа.