Уряд України прямо заборонив відключення лікарень під час застосування графіків обмеження електропостачання.

Це закріплено у рішенні Кабінету міністрів щодо заходів із забезпечення постачання електричної енергії протягом осінньо-зимового періоду 2025/26 року. А місцева влада зобовʼязана забезпечити безумовне дотримання урядового рішення. Про це прем'єр-міністр Юлія Свириденко повідомила у Telegram.

За її словами, у Львові перевірять факти можливих порушень рішення Кабміну. Цим займуться органи контролю, у тому числі Держанергонагляд.

Нагадаємо, минулої ночі у Львові від електроенергії відключили частину лікарень та весь комунальний електротранспорт. Мер міста Андрій Садовий заявив, що причиною зникнення світла на цих об'єктах стало рішення Кабміну про зміни підходу визначення критичності підприємств — графіки вимкнень світла поширили на частину медзакладів та весь міський електротранспорт.