В Україні розпочався наступний етап перезавантаження енергетичних підприємств.

Про це сьогодні, 15 грудня, у своєму Telegram-каналі повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

За її словами, сьогодні розпочинається відбір кандидатів до складу наглядових рад низки стратегічно важливих енергетичних підприємств:

ТОВ «Оператор газотранспортної системи України»;

АТ «Українські розподільні мережі»;

АТ «Оператор ринку»;

ПАТ «Центренерго»;

«Енергетична компанія України»;

НАЕК «Енергоатом»;

АТ «Укренерго»;

АТ «Укргідроенерго».

Усі деталі перебігу відбору публікуватиме Мінекономіки. Формування нового складу наглядових рад очікується у січні, — розповіла Свириденко.

Крім того, у пʼятницю, 12 грудня, стартував конкурс на чотирьох незалежних членів наглядової ради НАК «Нафтогаз».