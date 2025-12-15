Новини
Юлія Свириденко, фото: reNews

Кабмін запустив відбір кандидатів до наглядових рад стратегічно важливих енергопідприємств — Свириденко

15 гру 2025, 10:52
В Україні розпочався наступний етап перезавантаження енергетичних підприємств.

Про це сьогодні, 15 грудня, у своєму Telegram-каналі повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

За її словами, сьогодні розпочинається відбір кандидатів до складу наглядових рад низки стратегічно важливих енергетичних підприємств:

  • ТОВ «Оператор газотранспортної системи України»;
  • АТ «Українські розподільні мережі»;
  • АТ «Оператор ринку»;
  • ПАТ «Центренерго»;
  • «Енергетична компанія України»;
  • НАЕК «Енергоатом»;
  • АТ «Укренерго»;
  • АТ «Укргідроенерго».

Усі деталі перебігу відбору публікуватиме Мінекономіки. Формування нового складу наглядових рад очікується у січні, — розповіла Свириденко.

Крім того, у пʼятницю, 12 грудня, стартував конкурс на чотирьох незалежних членів наглядової ради НАК «Нафтогаз».

Запрошуємо доброчесних і фахових кандидатів подаватися, — додала Свириденко. — Головна наша мета — забезпечити прозорість, ефективність та контроль в управлінні компаніями енергетичного сектору.

Джерело: Ракурс


