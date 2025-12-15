Ракурсhttps://racurs.ua/
Юлия Свириденко, фото: reNews
В Україні розпочався наступний етап перезавантаження енергетичних підприємств.
Про це сьогодні, 15 грудня, у своєму Telegram-каналі повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.
За її словами, сьогодні розпочинається відбір кандидатів до складу наглядових рад низки стратегічно важливих енергетичних підприємств:
- ТОВ «Оператор газотранспортної системи України»;
- АТ «Українські розподільні мережі»;
- АТ «Оператор ринку»;
- ПАТ «Центренерго»;
- «Енергетична компанія України»;
- НАЕК «Енергоатом»;
- АТ «Укренерго»;
- АТ «Укргідроенерго».
Усі деталі перебігу відбору публікуватиме Мінекономіки. Формування нового складу наглядових рад очікується у січні, — розповіла Свириденко.
Крім того, у пʼятницю, 12 грудня, стартував конкурс на чотирьох незалежних членів наглядової ради НАК «Нафтогаз».
Запрошуємо доброчесних і фахових кандидатів подаватися, — додала Свириденко. — Головна наша мета — забезпечити прозорість, ефективність та контроль в управлінні компаніями енергетичного сектору.