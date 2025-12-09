Кабмин одобрил решение по улучшению ситуации со светом. Фото:

https://racurs.ua/n210781-kabmin-odobril-reshenie-dlya-uluchsheniya-situacii-so-svetom-sviridenko.html

Ракурс

Уряд ухвалив низку рішень для покращення ситуації із забезпеченням світла для людей.

Упродовж двох днів очікується перегляд списків обʼєктів критичної інфраструктури. З переліків виключать споживачів, які не мають критичного значення для функціонування регіонів. Однак світло не вимикатимуть для лікарень, шкіл, обʼєктів життєзабезпечення та підприємств ОПК. Органам місцевого самоврядування та комунальним підприємствам скоротять споживання електрики. Про це прем'єр-міністр Юлія Свириденко 9 грудня повідомила у Telegram.

За її словами не є пріоритетом додаткове освітлення будівель і вулиць, парків, декоративні гірлянди та вулична реклама у центрах міст. Однак вулиці та автомобільні дороги з підвищеною аварійністю будуть зі світлом.

Очікується повне функціонування об'єктів розподіленої генерації. Усі газопоршневі, газотурбінні, дизельні та інші генератори мають працювати на повну. Перешкоди для подачі струму в мережу влада хоче усунути оперативно.

Також, як поінформувала прем'єр-міністр, уряд дає дозвіл на імпорт електроенергії державним компаніям та компаніям з часткою державної власності 50% і більше.

Нагадаємо, 9 грудня вдень в більшості регіонів України були запроваджені аварійні відключення електроенергії. В «Укренерго» заявили, що причиною посилення обмежень є наслідки масованих російських ракетно-дронових атак.