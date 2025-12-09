Аварійні відключення електроенергії запровадили в більшості регіонів

В Україні посилили аварійні відключення електроенергії, фото:

У більшості регіонів України запроваджені аварійні відключення електроенергії.

Причина посилення обмежень — наслідки масованих російських ракетно-дронових атак. Про це сьогодні, 9 грудня, вдень повідомила прес-служба «Укренерго».

Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання, — розповіли у компанії.

Зазначається, що аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі

Якщо зараз у вас є електроенергія — будь ласка, споживайте її ощадливо! — закликають в «Укренерго».

Зокрема, прес-служба ДТЕК повідомляє про застосування екстрених відключень на Дніпропетровщині. Також аварійні відключення запроваджені у Сумській, Миколаївській, Чернівецькій, Житомирській та Хмельницькій областях.

Раніше сьогодні також у низці областей були запроваджені додаткові черги за графіками відключень електроенергії.