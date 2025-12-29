Розкрадання електроенергії на 168 млн грн викрили в «Укренерго»

Фото: ОГП

Масштабну схему незаконного заволодіння електроенергією викрили правоохоронці.

Трьом учасникам схеми повідомили про підозру. Серед фігурантів є директор комерційного підприємства, колишній директор електропостачальника та відповідальна посадова особа «Укренерго». Своїми діями вони завдали збитків компанії на понад 168 млн грн. Про це 29 грудня Офіс генерального прокурора повідомив уTelegram.

Слідство встановило, що керівники промислового підприємства ініціювали укладення договору на постачання електроенергії з підконтрольним електропостачальником. При цьому вони не планували оплачувати фактично спожиті обсяги.

Водночас сам електропостачальник не закуповував світло у встановленому порядку, а отримував його за рахунок небалансів оператора системи передачі, не здійснюючи обов’язкових платежів.

А посадовець «Укренерго», який мав повноваження щодо адміністрування розрахунків на ринку електроенергії, умисно не застосував передбачені законом заходи реагування до порушника.

Наслідком цих дій, як стверджують в Офісі генпрокурора, безпідставно було відпущено понад 82 тис. МВт-год. електроенергії. Загальна її вартість склала понад 168 млн грн.

Правоохоронці вже провели обшуки у підозрюваних й вилучили документи та чорнові записи.

