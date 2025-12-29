У Києві тривають екстрені відключення електроенергії, фото: ДТЕК

Ракурс

На лівому березі Києва — у Дарницькому, Дніпровському та Деснянському районах — тривають екстрені відключення електроенергії.

Про це сьогодні, 29 грудня, вдень повідомила прес-служба ДТЕК.

На жаль, ситуація зі світлом не дозволяє повернутись до графіків відключень на лівому березі столиці, — наголошують у компанії. — Енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки масованої атаки.

Прес-служба Міністерства енергетики повідомляє, що остання російська атака на енергетику призвела до суттєвих пошкоджень енергетичної інфраструктури Київщини, тривають аварійно-відновлювальні роботи тривають.