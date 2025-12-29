Ситуация не позволяет вернуться к графикам отключений на левом берегу Киева — ДТЭКhttps://racurs.ua/n211153-situaciya-ne-pozvolyaet-vernutsya-k-grafikam-otklucheniy-na-levom-beregu-kieva-dtek.htmlРакурс
На лівому березі Києва — у Дарницькому, Дніпровському та Деснянському районах — тривають екстрені відключення електроенергії.
Про це сьогодні, 29 грудня, вдень повідомила прес-служба ДТЕК.
На жаль, ситуація зі світлом не дозволяє повернутись до графіків відключень на лівому березі столиці, — наголошують у компанії. — Енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки масованої атаки.
Прес-служба Міністерства енергетики повідомляє, що остання російська атака на енергетику призвела до суттєвих пошкоджень енергетичної інфраструктури Київщини, тривають аварійно-відновлювальні роботи тривають.
Станом на ранок у Київській області без електропостачання залишаються понад 9 тисяч споживачів. На лівобережжі Києва та в окремих районах області діють аварійні відключення, — розповіли у міністерстві.