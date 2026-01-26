В Киевской области возвращаются к графикам отключений электроэнергии, фото:

Енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію з електропостачанням Київської області.

Про це сьогодні, 26 січня, вдень повідомила прес-служба ДТЕК.

Водночас у компанії наголошують, що ситуація залишається складною й може змінюватися.

Будь ласка, після появи світла не вмикайте потужні прилади в перші 30 хвилин і користуйтеся технікою по черзі. Це допоможе уникнути перевантажень і повторних аварій, — закликають у ДТЕК.

Прес-служба «Укренерго» повідомила, що споживання електроенергії в Україні демонструє тенденцію до зростання — станом на 9.30 сьогоднішнього дня його рівень був на 5,8% вищим, ніж в цей час попереднього робочого дня — у п’ятницю. Причина таких змін — застосування меншого обсягу обмежень у частині регіонів.

Варто додати, що вчора ДТЕК звернувся до жителів лівого берега Києва із закликом не вмикати одночасно електрообігрівачі, коли з’являється електроенергія.

Пошкоджені обстрілами мережі взяли на себе роль батарей, на яку не розраховані. Коли в кожній квартирі одночасно працюють потужні прилади, виникають нові аварії. Повернення світла затягується ще більше, — наголосили у компанії. — Тому зараз дуже важливий внесок кожного з нас. Просимо не вмикати одночасно потужні електроприлади. Користуйтесь, будь ласка, ними по черзі.