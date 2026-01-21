В Киеве в настоящее время не действуют графики отключений света, фото: Google Gemini

Для Києва наразі неможливо повернути стабільні графіки відключень світла.

Про це сьогодні, 21 січня, повідомила прес-служба ДТЕК.

Зараз не вийде. Хоч критичну інфраструктуру й заживили, та енергосистема міста все одно в глибокому аварійному режимі. Електрики для графіків бракує, — розповіли у компанії. -Світло вмикають та вимикають у ручному режимі, залежно від стану системи в моменті. Тож відключення затягуються і зайвий раз засмучують нерівномірністю.

У ДТЕК зазначили, що вже кілька місяців поспіль немає жодного дня без руйнувань енергетики.