Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В Киеве в настоящее время не действуют графики отключений света, фото: Google Gemini

Вернуть стабильные графики отключений для Киева пока не получится — ДТЭК

21 янв 2026, 20:26
999

Для Києва наразі неможливо повернути стабільні графіки відключень світла.

Про це сьогодні, 21 січня, повідомила прес-служба ДТЕК.

Зараз не вийде. Хоч критичну інфраструктуру й заживили, та енергосистема міста все одно в глибокому аварійному режимі. Електрики для графіків бракує, — розповіли у компанії. -Світло вмикають та вимикають у ручному режимі, залежно від стану системи в моменті. Тож відключення затягуються і зайвий раз засмучують нерівномірністю.

У ДТЕК зазначили, що вже кілька місяців поспіль немає жодного дня без руйнувань енергетики.

Ніде в світі не було такого, — наголошують у компанії. — Енергетики зайняті історичною роботою, щоб повернути нас до графіків.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров