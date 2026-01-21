Ракурсhttps://racurs.ua/
Вернуть стабильные графики отключений для Киева пока не получится — ДТЭК
Для Києва наразі неможливо повернути стабільні графіки відключень світла.
Про це сьогодні, 21 січня, повідомила прес-служба ДТЕК.
Зараз не вийде. Хоч критичну інфраструктуру й заживили, та енергосистема міста все одно в глибокому аварійному режимі. Електрики для графіків бракує, — розповіли у компанії. -Світло вмикають та вимикають у ручному режимі, залежно від стану системи в моменті. Тож відключення затягуються і зайвий раз засмучують нерівномірністю.
У ДТЕК зазначили, що вже кілька місяців поспіль немає жодного дня без руйнувань енергетики.
Ніде в світі не було такого, — наголошують у компанії. — Енергетики зайняті історичною роботою, щоб повернути нас до графіків.
