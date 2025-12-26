Чому покращилася ситуація з електрикою, розповіли в «Укренерго»

В Україні покращилася ситуація з електроенергією, фото:

Ракурс

На ситуацію в енергосистемі позитивно впливає кон’юнктура українського та європейського ринків.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів голова Правління НЕК «Укренерго» Віталій Зайченко.

Ситуація покращується, енергетики працюють як тільки дозволяють безпекові умови і, мабуть, наші споживачі можуть це побачити в режими реального часу, оскільки є світло в кожній домівці, — зазначив Зайченко.

Крім того, імпорт електроенергії збільшився майже вдвічі, що також допомагає забезпечити споживачів світлом.