Ракурсhttps://racurs.ua/
В Україні покращилася ситуація з електроенергією, фото:
Чому покращилася ситуація з електрикою, розповіли в «Укренерго»https://racurs.ua/ua/n211134-chomu-pokraschylasya-sytuaciya-z-elektrykou-rozpovily-v-ukrenergo.htmlРакурс
На ситуацію в енергосистемі позитивно впливає кон’юнктура українського та європейського ринків.
Про це в ефірі національного телемарафону розповів голова Правління НЕК «Укренерго» Віталій Зайченко.
Ситуація покращується, енергетики працюють як тільки дозволяють безпекові умови і, мабуть, наші споживачі можуть це побачити в режими реального часу, оскільки є світло в кожній домівці, — зазначив Зайченко.
Крім того, імпорт електроенергії збільшився майже вдвічі, що також допомагає забезпечити споживачів світлом.
В плюсі є те, що кон’юнктура ринків українського та європейського показує можливість нашим трейдерам купувати електроенергію у Європі, — додав він. — У Європі свята, електроенергія дешевша і тому на фоні дефіциту у нашій енергосистемі це найбільш сприятливі умови для постачання електроенергії в Україну.