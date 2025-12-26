Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
В Україні покращилася ситуація з електроенергією, фото:

Чому покращилася ситуація з електрикою, розповіли в «Укренерго»

26 гру 2025, 20:05
999

На ситуацію в енергосистемі позитивно впливає кон’юнктура українського та європейського ринків.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів голова Правління НЕК «Укренерго» Віталій Зайченко.

Ситуація покращується, енергетики працюють як тільки дозволяють безпекові умови і, мабуть, наші споживачі можуть це побачити в режими реального часу, оскільки є світло в кожній домівці, — зазначив Зайченко.

Крім того, імпорт електроенергії збільшився майже вдвічі, що також допомагає забезпечити споживачів світлом.

В плюсі є те, що кон’юнктура ринків українського та європейського показує можливість нашим трейдерам купувати електроенергію у Європі, — додав він. — У Європі свята, електроенергія дешевша і тому на фоні дефіциту у нашій енергосистемі це найбільш сприятливі умови для постачання електроенергії в Україну.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів