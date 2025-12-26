Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В Украине улучшилась ситуация с электроэнергией

В «Укрэнерго» рассказали, почему улучшилась ситуация с электроэнергией

26 дек 2025, 20:05
999

На ситуацію в енергосистемі позитивно впливає кон’юнктура українського та європейського ринків.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів голова Правління НЕК «Укренерго» Віталій Зайченко.

Ситуація покращується, енергетики працюють як тільки дозволяють безпекові умови і, мабуть, наші споживачі можуть це побачити в режими реального часу, оскільки є світло в кожній домівці, — зазначив Зайченко.

Крім того, імпорт електроенергії збільшився майже вдвічі, що також допомагає забезпечити споживачів світлом.

В плюсі є те, що кон’юнктура ринків українського та європейського показує можливість нашим трейдерам купувати електроенергію у Європі, — додав він. — У Європі свята, електроенергія дешевша і тому на фоні дефіциту у нашій енергосистемі це найбільш сприятливі умови для постачання електроенергії в Україну.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров