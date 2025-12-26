Ракурсhttps://racurs.ua/
В Украине улучшилась ситуация с электроэнергией
В «Укрэнерго» рассказали, почему улучшилась ситуация с электроэнергиейhttps://racurs.ua/n211134-v-ukrenergo-rasskazali-pochemu-uluchshilas-situaciya-s-elektroenergiey.htmlРакурс
На ситуацію в енергосистемі позитивно впливає кон’юнктура українського та європейського ринків.
Про це в ефірі національного телемарафону розповів голова Правління НЕК «Укренерго» Віталій Зайченко.
Ситуація покращується, енергетики працюють як тільки дозволяють безпекові умови і, мабуть, наші споживачі можуть це побачити в режими реального часу, оскільки є світло в кожній домівці, — зазначив Зайченко.
Крім того, імпорт електроенергії збільшився майже вдвічі, що також допомагає забезпечити споживачів світлом.
В плюсі є те, що кон’юнктура ринків українського та європейського показує можливість нашим трейдерам купувати електроенергію у Європі, — додав він. — У Європі свята, електроенергія дешевша і тому на фоні дефіциту у нашій енергосистемі це найбільш сприятливі умови для постачання електроенергії в Україну.