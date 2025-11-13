Юлия Свириденко анонсировала аудит всех государственных компаний в Украине. Фото:

Прем'єр-міністр Юлія Свириденко анонсувала аудит всіх державних компаній.

Рішення про перевірку держкомпаній, зокрема енергетичних, ухвалили на тлі викриття масштабної корупції в енергетиці. Кабмін вже доручив наглядовим радам державних компаній перевірити стан роботи, особливо у частині закупівель. Про це Свириденко 13 листопада повідомила у Telegram.

За словами очільниці уряду, «будь-яка корупція неприпустима» під час повномасштабної війни. Також вона нагадала, що Кабмін ухвалив перші рішення після корупційного скандалу — є подання про звільнення двох міністрів, санкції проти фігурантів матеріалів НАБУ, а також відсторонення керівництва «Енергоатому» й початок аудиту компанії.

Крім того, уряд вирішив виділити 1 млрд грн на ліквідацію наслідків обстрілів у найбільш уражених прифронтових регіонах — це 93 громади Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Херсонської, Сумської, Харківської та Чернігівської областей. Кошти мають витратити на будівництво й облаштування укриттів, додатковий захист ключового обладнання, аварійно-рятувальні роботи, ремонт інженерних мереж і створення запасу пального.

Нагадаємо, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук напередодні поінформував, що до Верховної Ради від прем'єр-міністра України Юлій Свириденко надійшли подання щодо звільнення з посад міністра енергетики Світлани Гринчук та міністра юстиції Геннадія Галущенка.