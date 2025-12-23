Тарифы на воду для населения хотят оставить прежние. Фото:

Ракурс

Уряд хоче залишити без змін тарифи на воду для населення.

Кабінет міністрів звернувся до Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) про відтермінування запланованих підвищень цін на воду. Про це прем'єр-міністр Юлія Свириденко 23 грудня повідомило у Telegram.

Тарифи на воду для людей мають залишитися без змін. Уряд звернувся до НКРЕКП про відтермінування запланованих тарифних змін, — зазначила вона.

Свириденко наголосила, що «в умовах війни люди не повинні відчувати додаткового фінансового тиску».

Очільниця уряду вказала, що водночас влада має знайти спільне компромісне рішення, яке збалансує інтереси споживачів і потреби надавачів послуг, водоканалів, які не мають втрачати і заходити в борги. Далі Кабмін разом із НКРЕКП мають напрацювати спільне рішення.

Нагадаємо, 22 жовтня прем'єр-міністр України Юлія Свириденко заявила, що уряд продовжив дію покладання спеціальних обов’язків (ПСО) на світло до 30 квітня 2026 року. Таким чином до кінця опалювального сезону українці платитимуть 4,32 грн за кВт-год.