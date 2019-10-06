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Ракурс
Украина против капитуляции фото крупнейших акций протеста во время президентства Зеленского, фото — Фейсбук В.Омеляна

Украина против капитуляции: фото крупнейших акций протеста во время президентства Зеленского

6 окт 2019, 18:10
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В Украине 6 октября в Киеве и других городах Украины прошли массовые акции протеста против подписания так называемой «формулы Штайнмайера».

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В Киеве участники вече собирались на Майдане Независимости, впоследствии пошли к Офису президента и Верховной Раде. Они объявили шесть требований власти, а именно:

  • запретить внедрение особого статуса для ОРДЛО;
  • запретить амнистию для боевиков;
  • запретить отвод украинских войск от линии разграничения;
  • запретить формирование «народных милиций» на территории оккупированного Донбасса;
  • запретить проведение выборов в любые органы власти или самоуправления на территории террористических ДНР и ЛНР до установления контроля на российско-украинской границе;
  • выйти из минского формата и инициировать Будапештский формат переговоров.

Украина против капитуляции фото крупнейших акций протеста во время президентства Зеленского, фото — Фейсбук П.Порошенка

В Запорожье сегодня объявили о создании «штаба сопротивления капитуляции». В него вошли более 10 волонтерских, ветеранских и партийных организаций. Кроме того, во время митинга требовали немедленного созыва сессии Запорожского областного совета и принятия соответствующего обращения к центральным органам власти.

Украина против капитуляции фото крупнейших акций протеста во время президентства Зеленского, фото — Радио Свобода

Ранее с подобными заявлениями выступили городские советы Сум, Кропивницкого, Черкасс, Ивано-Франковска, а также Львовский и Хмельницкий областные советы.

В Херсоне выступили против отвода украинских войск, особого статуса для ОРДЛО и против восстановления транспортного железнодорожного сообщения с оккупированными территориями. На акцию собралось около 150 жителей города.

Украина против капитуляции фото крупнейших акций протеста во время президентства Зеленского, фото — Фейсбук В.Кушнарева

Несколько сотен жителей Луцка пришли сегодня на Театральную площадь города. В Сумах люди собрались возле памятника Шевченко на улице Соборной. К акции присоединились также Харьков, Львов и Винница. Одесситы собрались у памятника Дюку, а жители Мелитополя (Запорожская область) пришли на проспект Мира к зданию драмтеатра.

Украина против капитуляции фото крупнейших акций протеста во время президентства Зеленского, фото — Фейсбук А.Матвиюка

Украина против капитуляции фото крупнейших акций протеста во время президентства Зеленского, фото — Фокус

Напомним, что согласованный представителем Украины в ТКГ документ предусматривает введение закона об «особом статусе» оккупированной части Донбасса после проведения там местных выборов в соответствии с законодательством Украины. В пятницу, 3 октября, президент Украины Владимир Зеленский заверил, что власть так выпишет новый закон об «особом статусе» Донбасса, что измены или сдачи национальных интересов не произойдет.

Украина против капитуляции фото крупнейших акций протеста во время президентства Зеленского, фото — Фейсбук Я.Доброносова

Украина против капитуляции фото крупнейших акций протеста во время президентства Зеленского, фото — Фейсбук Я.Доброносова

Украина против капитуляции фото крупнейших акций протеста во время президентства Зеленского, фото — Фейсбук П.Порошенка

Украина против капитуляции фото крупнейших акций протеста во время президентства Зеленского, фото — Фейсбук П.Порошенка

Источник: Ракурс


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