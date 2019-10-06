Украина против капитуляции фото крупнейших акций протеста во время президентства Зеленского, фото — Фейсбук В.Омеляна

https://racurs.ua/n127728-ukraina-protiv-kapitulyacii-foto-krupneyshih-akciy-protesta-vo-vremya-prezidentstva-zelenskogo.html

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В Украине 6 октября в Киеве и других городах Украины прошли массовые акции протеста против подписания так называемой «формулы Штайнмайера».

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В Киеве участники вече собирались на Майдане Независимости, впоследствии пошли к Офису президента и Верховной Раде. Они объявили шесть требований власти, а именно:

запретить внедрение особого статуса для ОРДЛО;

запретить амнистию для боевиков;

запретить отвод украинских войск от линии разграничения;

запретить формирование «народных милиций» на территории оккупированного Донбасса;

запретить проведение выборов в любые органы власти или самоуправления на территории террористических ДНР и ЛНР до установления контроля на российско-украинской границе;

выйти из минского формата и инициировать Будапештский формат переговоров.

В Запорожье сегодня объявили о создании «штаба сопротивления капитуляции». В него вошли более 10 волонтерских, ветеранских и партийных организаций. Кроме того, во время митинга требовали немедленного созыва сессии Запорожского областного совета и принятия соответствующего обращения к центральным органам власти.

Ранее с подобными заявлениями выступили городские советы Сум, Кропивницкого, Черкасс, Ивано-Франковска, а также Львовский и Хмельницкий областные советы.

В Херсоне выступили против отвода украинских войск, особого статуса для ОРДЛО и против восстановления транспортного железнодорожного сообщения с оккупированными территориями. На акцию собралось около 150 жителей города.

Несколько сотен жителей Луцка пришли сегодня на Театральную площадь города. В Сумах люди собрались возле памятника Шевченко на улице Соборной. К акции присоединились также Харьков, Львов и Винница. Одесситы собрались у памятника Дюку, а жители Мелитополя (Запорожская область) пришли на проспект Мира к зданию драмтеатра.

Напомним, что согласованный представителем Украины в ТКГ документ предусматривает введение закона об «особом статусе» оккупированной части Донбасса после проведения там местных выборов в соответствии с законодательством Украины. В пятницу, 3 октября, президент Украины Владимир Зеленский заверил, что власть так выпишет новый закон об «особом статусе» Донбасса, что измены или сдачи национальных интересов не произойдет.