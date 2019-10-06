Украинский скандал в США: СМИ узнали о новом информаторе относительно разговора Трампа и Зеленского, фото — Главред

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Ракурс

Еще один источник подал жалобу в рамках скандала вокруг телефонного разговора президента США Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского.

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Этот документ принял генеральный инспектор разведывательного сообщества США Майкл Аткинсон, сообщает телеканал ABC News.

По словам юриста Марка Зайда, который представляет интересы этого человека, у него есть более конкретные данные по разговора президентов США и Украины.

Согласно сообщению, новый источник является сотрудником одной из разведслужб США. Зайд отметил, что с конгрессменами непосредственно этот человек пока не контактировал. Зайд представляет также интересы первого информатора в этом деле.

ABC отмечает, что, по словам первого информатора, данными о телефонном разговоре Трампа и Зеленского обладают несколько чиновников администрации США.

Белый дом ранее был вынужден опубликовать стенограмму разговора Трампа с Зеленским. В документе указано, американский президент в разговоре действительно затронул тему бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера. Но сделать однозначный вывод о давлении на Зеленского на основе стенограммы трудно. Зеленский несколько раз заявлял, что Трамп не давил на него.

Сообщение о разговоре Трампа и Зеленского передал своему руководству сотрудник американской разведки. Демократическая партия инициировала процедуру импичмента, поскольку считает, что Трамп пользовался своей должности не в интересах страны, а ради достижения личных политических целей.