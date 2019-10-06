Український скандал у США: ЗМІ дізналися про нового інформатора щодо розмови Трампа і Зеленського, фото — Главред

https://racurs.ua/ua/n127727-tramp-u-vogni-zmi-diznalysya-pro-novogo-informatora-schodo-ukrayinskogo-skandalu.html

Ракурс

Ще один інформатор подав скаргу в рамках скандалу навколо телефонної розмови президента США Дональда Трампа і його українського колеги Володимира Зеленського.

Loading...

Цей документ прийняв генеральний інспектор розвідувального співтовариства США Майкл Аткінсон, повідомляє телеканал ABC News.

За словами юриста Марка Зайда, який представляє інтереси цієї людини, у нього є більш конкретні дані щодо розмови президентів США і України.

Згідно з повідомленням, новий інформатор є співробітником однієї з розвідслужб США. Зайд зазначив, що з конгресменами безпосередньо ця людина поки не контактувала. Зайд також представляє інтереси першого інформатора у цій справі.

ABC відзначає, що, за словами першого інформатора, даними про телефонну розмову Трампа і Зеленського володіють кілька чиновників адміністрації США.

Білий дім раніше був змушений опублікувати стенограму розмови Трампа із Зеленським. У документі вказано, американський президент у розмові справді зачепив тему колишнього віце-президента США Джо Байдена і його сина Хантера. Але зробити однозначний висновок щодо тиск на Зеленського на основі стенограми важко. Зеленський декілька разів заявляв, що Трамп не тиснув на нього.

Повідомлення про розмову Трампа і Зеленського передав своєму керівництву співробітник американської розвідки. Демократична партія ініціювала процедуру імпічмента, оскільки визнає, що Трамп користувався своєю посадою не в інтересах країни, а заради досягнення особистих політичних цілей.