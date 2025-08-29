Протест проти відкриття Національного військового меморіального кладовища влаштували на Київщині. Фото: Support Markhalivka

https://racurs.ua/ua/n208790-protest-proty-viyskovogo-kladovyscha-pid-kyievom-vlashtuvaly-selyany-video.html

Ракурс

Протест проти відкриття Національного військового меморіального кладовища влаштували селяни.

У селі Мархалівка Київської області у п’ятницю, 29 серпня, місцеві жителі вийшли на мирний мітинг. Раніше селяни вже протестували проти будівництва меморіалу на цій ділянці. Місцеві жителі вважають, що близькість майбутнього кладовища до населених пунктів вплине на їхні поверхневі води, бо кладовище планують облаштувати у місці з високим рівнем ґрунтових вод, тобто нібито в болоті. Про протест організація Support Markhalivka повідомила у Facebook.

Сьогодні частина жителів Мархалівки поїхала зустріти перших осіб держави, які прибули на відкриття кладовища, з плакатами та висловити мирний протест. Периметр охороняла поліція, яка затримала майже десяток селян, які вийшли на мирну акцію.

Нагадаємо, 29 серпня у Мархалівці Київської області відбулося офіційне відкриття Національного військового меморіального кладовища. Сьогодні там провели перші поховання — військовий церемоніал поховання невідомих солдатів. На місці був присутній президент України Володимир Зеленський, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, міністр оборони Денис Шмигаль, міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова.