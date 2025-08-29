На Київщині відкрили Національне військове меморіальне кладовище, фото: «РБК-Україна»

https://racurs.ua/ua/n208782-vidbulosya-vidkryttya-nacionalnogo-viyskovogo-memorialnogo-kladovyscha-foto.html

Ракурс

У Мархалівці Київської області сьогодні, 29 серпня — у День пам’яті захисників держави, відбулося офіційне відкриття Національного військового меморіального кладовища.

Про це повідомляє агентство «РБК-Україна».

Також відбувся військовий церемоніал поховання невідомих солдатів з військовими почестями вшанування полеглих Героїв, імена яких наразі не встановлені. Це перші поховання на території меморіалу. На окремому місті на території кладовища — сектор поховань невідомих захисників і захисниць.

Серед присутніх на відкритті кладовища був президент Володимир Зеленський, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, міністр оборони Денис Шмигаль, міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова.

Особливістю Національного військового меморіального кладовища є уніфікація та стандартизація поховань — усі вони матимуть єдиний вигляд та розташування:

спочатку встановлюється тимчасова намогильна споруда, створена за мотивами козацьких хрестів XV-XVI ст.;

через рік, після природного осідання ґрунту, на її місці ставитимуть постійний надгробок — у вигляді козацького хреста або прямокутної таблички, що обирається родиною загиблого.





Джерело: «РБК-Україна»