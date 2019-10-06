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Ракурс
Речниця Зеленського поскаржилася на цькування з боку ЗМІ, фото — UA-info

Речниця Зеленського поскаржилася на цькування з боку ЗМІ (ВІДЕО)

6 жов 2019, 21:30
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Прес-секретар президента України Юлія Мендель поскаржилася на цькування з боку ЗМІ та окремих журналістів. Коли один із журналістів попросив прокоментувати її поведінку стосовно деяких представників ЗМІ, Мендель назвала реакцію на свої дії «цькуванням, буллінгом і харассментом».

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Речниця Зеленського дала короткий коментар Bihus.info. Журналіст запропонував Мендель вибачитися за два випадки, коли вона заважала ЗМІ виконувати свої професійні обов’язки. Йшлося, зокрема, про штовханину стосовно журналіста «Схем» Сергія Андрушка.

Мендель у відповідь поскаржилася, що напередодні один із журналістів приніс до Офісу президента нашийник і намордник. Відтак, речниця відмовилася вибачатися за свої дії, доки колеги аналогічно ставитимуться до неї.

Цей пост підтримав журналіст Михайло Ткач. Варто говорити про стандарти журналістики і тоді і знайдемо спільну мову і діалог. Якщо я неправильно поводилася, це не повинно викликати такого рівня цькування, буллінг і харассмент, — повідомила Мендель.

Мендель, крім того, заявила, що планує зустрітися з Андрушком, а також прийде на засідання Комітету Ради зі свободи слова.

Журналіст Гришин, який приніс намордника до будівлі Офісу президента у своєму Телеграм заявив, що прес-секретар Зеленського перебуває «не на своєму місці і їй краще покинути цю посаду».

«Ракурс» повідомляв, що Мендель двічі відштовхувала пресу, щоб журналісти не могли поставити запитання Зеленському. Згодом вона заявила, що не штовхала Андрушка, а просто «тримала його» і охороняла приватний простір.

Джерело: Ракурс


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