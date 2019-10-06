Спикер Зеленского Мендель пожаловалась на травлю со стороны СМИ, фото — UA-info

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Ракурс

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель пожаловалась на травлю со стороны СМИ и отдельных журналистов. Когда один из журналистов попросил прокомментировать ее поведение в отношении некоторых представителей СМИ, Мендель назвала реакцию на свои действия «травлей, буллингом и харассментом».

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Спикер Зеленского дала краткий комментарий Bihus.info. Журналист предложил Мендель извиниться за два случая, когда она мешала СМИ выполнять свои профессиональные обязанности. Речь шла, в частности, о поведении в отношении журналиста «Схем» Сергея Андрушко.

Мендель в ответ пожаловалась, что накануне один из журналистов принес в Офис президента ошейник и намордник. Пресс-секретарь отказалась извиняться за свои действия, пока коллеги аналогично относятся к ней.

Этот пост поддержал журналист Михаил Ткач. Стоит поговорить о стандартах журналистики и тогда найдем общий язык и диалог. Если я и неправильно себя вела, это не должно вызывать такого уровня травли, буллинга и харассмента, — сообщила Мендель.

Мендель, кроме того, заявила, что планирует встретиться с Андрушко, а также придет на заседание Комитета Рады по свободе слова.

Журналист Гришин, который принес намордник в здание Офиса президента в своем Телеграмм заявил, что пресс-секретарь Зеленского находится «не на своем месте и ей лучше покинуть эту должность».

«Ракурс» сообщал, что Мендель дважды отталкивала прессу, чтобы журналисты не могли поставить вопрос Зеленскому. Впоследствии она заявила, что не толкала Андрушко, а просто «держала его» и охраняла частное пространство.