Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Бех-Романчук завоевала «серебро» чемпионата мира по легкой атлетике, фото — Инстаграм М.Бех-Романчук

Бех-Романчук завоевала «серебро» чемпионата мира по легкой атлетике (ВИДЕО)

6 окт 2019, 20:41
999

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук 6 октября завоевала серебряную медаль чемпионата мира по легкой атлетике, который сегодня заканчивается в столице Катара Дохе.

Loading...

Спортсменка из Хмельницкого уже после первой попытки была в тройке лидеров, прыгнув на 6,81 м. Главными соперницами Бех-Романчук стали немка Малайка Михамбо и нигерийка Эссе Брюм.

В пятой попытке Марина прыгнула на 6,92 м и это позволило ей всего на 1 см опередить Брюм. Для Марины «серебряный» прыжок стал лучшим в этом сезоне. Михамбо — чемпионка мира с лучшим результатом сезона (7,30 м).

В марте Бех-Романчук была третьей на чемпионате Европы в помещении, который состоялся в Глазго. Тогда Марина в секторе для прыжков в длину показала 6,84 м. Уроженка Хмельницкого, кроме того, серебряная медалистка чемпионата Европы 2018 года в Берлине.

Напомним, что ранее серебряным призером чемпионата в Дохе стала 18-летняя Ярослава Магучих. Она победила с рекордом мира среди юниоров в прыжках в высоту — 2,04 м.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Сначала граница, затем — выборы и особый статус — Разумков о возвращении ОРДЛО

Проведение выборов в ОРДЛО, а также вступление в силу закона об особом статусе Донбасса станут возможными после возвращения контроля Украины над захваченным участком российско-украинской границы. Такую позицию высказал спикер Рады Разумков

Новости Украины
22:14

Бех-Романчук завоевала «серебро» чемпионата мира по легкой атлетике (ВИДЕО)

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук завоевала серебряную медаль чемпионата мира по легкой атлетике, который сегодня заканчивается в столице Катара Дохе. В лучшей своей попытке она улетела на 6,92 м

Новости мира
20:41
Новости партнеров
Загрузка...