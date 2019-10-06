Бех-Романчук завоевала «серебро» чемпионата мира по легкой атлетике, фото — Инстаграм М.Бех-Романчук

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Ракурс

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук 6 октября завоевала серебряную медаль чемпионата мира по легкой атлетике, который сегодня заканчивается в столице Катара Дохе.

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Спортсменка из Хмельницкого уже после первой попытки была в тройке лидеров, прыгнув на 6,81 м. Главными соперницами Бех-Романчук стали немка Малайка Михамбо и нигерийка Эссе Брюм.

В пятой попытке Марина прыгнула на 6,92 м и это позволило ей всего на 1 см опередить Брюм. Для Марины «серебряный» прыжок стал лучшим в этом сезоне. Михамбо — чемпионка мира с лучшим результатом сезона (7,30 м).

В марте Бех-Романчук была третьей на чемпионате Европы в помещении, который состоялся в Глазго. Тогда Марина в секторе для прыжков в длину показала 6,84 м. Уроженка Хмельницкого, кроме того, серебряная медалистка чемпионата Европы 2018 года в Берлине.

Напомним, что ранее серебряным призером чемпионата в Дохе стала 18-летняя Ярослава Магучих. Она победила с рекордом мира среди юниоров в прыжках в высоту — 2,04 м.