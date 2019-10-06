Бех-Романчук завоювала «срібло» чемпіонату світу з легкої атлетики, фото — Інстаграм М. Бех-Романчук

https://racurs.ua/ua/n127733-beh-romanchuk-zavouvala-sriblo-chempionatu-svitu-z-legkoyi-atletyky.html

Ракурс

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук 6 жовтня завоювала срібну медаль чемпіонату світу з легкої атлетики, який сьогодні закінчується у столиці Катару Досі.

Loading...

Спортсменка із Хмельницького вже з першої спроби була у трійці лідерів, стрибнувши на 6,81 м. Головними суперницями Бех-Романчук стали німкеня Малайка Міхамбо та нігерійка Есе Брюме.

У п’ятій спробі Марина стрибнула на 6,92 м і це дозволило їй всього на 1 см випередити Брюме. Для Марини «срібний» стрибок став найкращим у цьому сезоні. Міхамбо — чемпіонка світу із найкращим результатом сезону (7,30 м).

У березні Бех-Романчук була третьою на чемпіонаті Європи у приміщенні, який відбувся у Глазго. Тоді Марина у секторі для стрибків у довжину показала 6,84 м. Уродженка Хмельницького, крім того, срібна медалістка чемпіонату Європи 2018 року у Берліні.

Нагадаємо, що раніше срібною призеркою чемпіонату у Досі стала 18-річна Ярослава Магучіх. Вона перемогла із рекордом світу серед юніорів у стрибках у висоту — 2,04 м.