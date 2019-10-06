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Міжнародні новини: Стамбул зчинив дипломатичний скандал зі США через лайк у Твіттер, фото — AFP

Стамбул зчинив дипломатичний скандал зі США через лайк у Твіттер

6 жов 2019, 20:15
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Міністерство закордонних справ Туреччини викликало повіреного США через лайк у соціальній мережі Твіттер.

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Джеффрі Ховеньер мусить пояснити туркам, чому офіційний акаунт дипмісії Вашингтона у Твіттер лайкнув контраверсійне повідомлення.

Reuters з посиланням на турецьке МЗС розповіло 6 жовтня, що лайк був поставлений під твітом про те, що жителям Туреччини варто підготуватися до політичного життя без лідера Партії націоналістичного руху Девлета Бахчелі, який відчуває проблеми зі здоров’ям.

Твіт написав турецький журналіст Ергун Бабахан, який залишив батьківщину через звинувачення у підтримці опозиціонера Фетхуллаха Ґюлена.

Посольство сьогодні назвало лайк під постом Бабахана «помилкою» і вибачилося за нього у Твіттер.

Партія націоналістичного руху є союзником Партії справедливості і розвитку, яку очолює президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. На виборах 2018 року ці дві партії утворили коаліцію, яка отримала більшість в турецькому парламенті.

В останні роки відносини Туреччини і США ускладнилися. Анкара, зокрема, звинувачує Вашингтон у приховуванні Ґюлена і підтримці курдських загонів на турецько-сирійському кордоні. США вважають курдів союзниками, Туреччина — терористами.

Нагадаємо, що улітку цього року Сполучені Штати призупинили участь Туреччини в програмі F-35 через закупівлю російських зенітних ракетних комплексів С-400, які збирають розвіддані про американські винищувачі.

Джерело: Ракурс


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