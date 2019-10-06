Український скандал у США: Трамп заявив, що зобов'язаний дослідити справу Байдена щодо корупції, фото — thedailybeast.com

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Президент США Дональд Трамп продовжує збурювати ситуацію навколо скандалу, у який потрапив за рік до виборів 2020 року. Сьогодні американський лідер продовжив твітити щодо українського скандалу в Білому домі і заявив, що син Байдена Хантер отримував гроші від української газодобувної компанії Burisma і від Китаю «не дивлячись на відсутність досвіду і без будь-якої очевидної причини».

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Трамп вважає, що як глава американської адміністрації зобов’язаний вивчити можливу корупційну складову у справі сина колишнього віце-президента США Джозефа Байдена.

Трамп переконує, що син Байдена, який у 2014 році увійшов до правління української компанії Burisma, щомісяця міг отримувати від газодобувної компанії понад 100 тис. дол.

Він робив це, незважаючи на те, що не мав досвіду роботи в енергетичній сфері, — написав Трамп.

У наступному твіті він заявив, що Хантер Байден отримав 1,5 млрд дол. від Китаю.

Не може бути такого, щоб ці угоди були проведені за законом. Як заявляють адвокати, у мене є зобов’язання вивчати можливу або ймовірну корупційну складову, — констатував Трамп.

Нагадаємо, що у США триває скандал навколо липневої телефонної розмови Трампа з українським президентом Володимиром Зеленським, який в підсумку став приводом для початку процедури імпічменту щодо американського лідера. Як стверджують політичні опоненти президента США, Трамп під час дзвінка намагався переконати Зеленського почати розслідування діяльності на Хантера Байдена в обмін на надання фінансової та військової допомоги Києву.

Демократ Байден зараз є найбільш імовірним конкурентом Трампа на майбутніх в листопаді 2020 року президентських виборах.

У вересні Білий дім оприлюднив стенограму липневої бесіди лідерів США і України, а сьогодні стало відомо про заяву ще одного секретного інформатора, який нібито повідомив нові деталі тієї розмови.