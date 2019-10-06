Погода в Україні. Фото: pixabay.com

https://racurs.ua/ua/n127730-pogoda-v-ukrayini-na-7-jovtnya-synoptyky-obicyaut-morozni-nochi-ta-doschi-na-pivdni-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 7 жовтня очікується холодна, але дощі пройдуть тільки у південних областях. Натомість майже по всій території держави очікують морозні ночі.

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Дощитиме завтра в Одеській, Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях. Вночі температура повітря очікується від 1° морозу до 3° на заході і до 3 градусів тепла на сході.

Вдень повітря прогріється до 10° тепла на заході і в центрі країни та до +14° на півдні. Вітер переважно західний, 5−10 м/с, повідомив Гідрометцентр України.

Синоптики застерегли, що вночі 7−9 жовтня у північних, західних та центральних областях можуть бути сильні заморозки у повітрі 0−5°, а 7 жовтня у південних та східних областях на поверхні ґрунту заморозки 0−5°.

Погода в Києві 7 жовтня буде без опадів. Температура повітря вночі складе до 2° морозу, а вдень 7−9° тепла.

У Львові у перший день тижня буде сухо, але холодно. Стовпчики термометрів вночі покажуть 1−3° морозу, вдень 8−10° вище нуля.

В Одесі вдень у понеділок дощитиме. Вночі повітря прогріється до 10−12° тепла, а вдень до +4 …+6°.

У Дніпрі завтра синоптики опадів не прогнозують. Вночі температура повітря становитиме 1−3° морозу, а вдень 8−10° вище нуля.

У Харкові 7 жовтня буде без опадів. Вночі температура повітря 3−5° тепла, вдень 8−10° вище нуля.

Геомагнітна обстановка в Україні 7 жовтня очікується спокійна.