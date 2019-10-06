Погода в Украине. Фото: pixabay.com

https://racurs.ua/n127730-pogoda-v-ukraine-na-7-oktyabrya-sinoptiki-obeschaut-moroznye-nochi-i-dojdi-na-uge-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 7 октября ожидается холодная, но дожди пройдут только в южных областях. Зато почти по всей территории государства ожидают морозные ночи.

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Дождливо завтра будет в Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях. Ночью температура воздуха ожидается от 1° мороза до 3° на западе и до 3 градусов тепла на востоке.

Днем воздух прогреется до 10° тепла на западе и в центре страны и до +14° на юге. Ветер преимущественно западный, 5−10 м/с, сообщил Гидрометцентр Украины.

Синоптики предупредили, что ночью 7−9 октября в северных, западных и центральных областях могут быть сильные заморозки в воздухе 0−5°, а 7 октября в южных и восточных областях на поверхности почвы заморозки 0−5°.

Погода в Киеве 7 октября без осадков. Температура воздуха ночью составит до 2° мороза, а днем ​​7−9° тепла.

Во Львове в первый день недели будет сухо, но холодно. Столбики термометров ночью покажут 1−3° мороза, днем ​​8−10° выше нуля.

В Одессе днем ​​в понедельник пройдет дождь. Ночью воздух прогреется до 10−12° тепла, а днем ​​до +4… +6°.

В Днепре завтра синоптики осадков не прогнозируют. Ночью температура воздуха составит 1−3° мороза, а днем ​​8−10° выше нуля.

В Харькове 7 октября будет без осадков. Ночью температура воздуха 3−5° тепла, днем ​​8−10° выше нуля.

Геомагнитная обстановка в Украине 7 октября ожидается спокойная.