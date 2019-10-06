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Курьезы: олень «атаковал» парикмахерскую на Лонг-Айленде, фото — pixabay.com

Олень «атаковал» парикмахерскую на Лонг-Айленде (ВИДЕО)

6 окт 2019, 18:47
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Олень напугал клиентов парикмахерской в ​​американском графстве Саффолк штата Нью-Йорк. Камера наблюдения сняла, как в один из салонов красоты на Лонг-Айленде через разбитое витражное стекло ворвался олень.

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Напуганные посетители и сотрудники салона разбежались в стороны, а нежданный гость сделал круг и выскочил обратно на улицу. После того как все опомнились, выяснилось, что олень задел женщину, сидящую на диване. Удары испуганного животного пришлись по голове и ногах потерпевшей.

Как сообщает abc7ny.com, женщину доставили в больницу с травмами. Ее жизни ничего не угрожает. Когда в салон прибыла полиция, рогатый нарушитель уже исчез с «места преступления». Что заставило оленя ворваться в помещение, осталось загадкой.

Ранее «Ракурс» сообщал, что ученые научились взвешивать китов с помощью беспилотников. Измерив длину тела, ширину и высоту южных гладких китов, сфотографированных беспилотниками, исследователи смогли разработать модель, которая точно подсчитала объем тела и массу этих животных.

Источник: Ракурс


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