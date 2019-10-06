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Ракурс
Курйози: олень «атакував» перукарню на Лонг-Айленді, фото — pixabay.com

Олень «атакував» перукарню на Лонг-Айленді (ВІДЕО)

6 жов 2019, 18:47
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Олень налякав клієнтів перукарні в американському графстві Саффолк штату Нью-Йорк. Камера спостереження зняла, як в один із салонів краси на Лонг-Айленді через розбите вітражне скло увірвався олень.

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Налякані відвідувачі і співробітники салону розбіглися в сторони, а нежданий гість зробив коло і вискочив назад на вулицю. Після того як всі отямилися, з’ясувалося, що олень зачепив жінку, яка сидить на дивані. Удари переляканої тварини припали по голові і ногах потерпілої.

Як повідомляє abc7ny.com, жінку доставили в лікарню з травмами. Її життю нічого не загрожує. Коли в салон прибула поліція, рогатий порушник вже зник з «місця злочину». Що змусило оленя увірватися в приміщення, залишилося загадкою.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що вчені навчилися зважувати китів за допомогою безпілотників. Вимірявши довжину тіла, ширину та висоту південних гладких китів, сфотографованих безпілотниками, дослідники змогли розробити модель, яка точно підрахувала об'єм тіла та масу цих тварин.

Джерело: Ракурс


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