Украинский скандал в США: Трамп заявил, что обязан исследовать "коррупционное дело Байдена", фото — thedailybeast.com

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Президент США Дональд Трамп продолжает будоражить ситуацию вокруг скандала, в который попал за год до выборов 2020 года. Сегодня американский лидер продолжил твитить относительно украинского скандала в Белом доме и заявил, что сын Байдена Хантер получал деньги от украинской газодобывающей компании Burisma и от Китая «несмотря на отсутствие опыта и без какой-либо очевидной причины».

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Трамп считает, что как глава американской администрации обязан изучить возможную коррупционную составляющую в деле сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.

Трамп утверждает, что сын Байдена, который в 2014 году вошел в правление украинской компании Burisma, ежемесячно мог получать от газодобывающей компании более 100 тыс. долл.

Он делал это, несмотря на то, что не имел опыта работы в энергетической сфере, — написал Трамп.

В следующем твите он заявил, что Хантер Байден получил 1,5 млрд долл. от Китая.

Не может быть такого, чтобы эти соглашения были проведены по закону. Как заявляют адвокаты, у меня есть обязательства изучить возможную коррупционную составляющую, — констатировал Трамп.

Напомним, что в США продолжается скандал вокруг июльского телефонного разговора Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, который в итоге стал поводом для начала процедуры импичмента американского лидера. Как утверждают политические оппоненты президента США, Трамп во время звонка пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности Хантера Байдена в обмен на предоставление финансовой и военной помощи Киеву.

Демократ Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах.

В сентябре Белый дом обнародовал стенограмму июльской беседы лидеров США и Украины, а сегодня стало известно о заявлении еще одного секретного информатора, который якобы сообщил новые детали того разговора.