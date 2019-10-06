Международные новости: Стамбул поднял дипломатический скандал с Вашингтоном из-за лайка в Твиттер, фото — AFP

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Ракурс

Министерство иностранных дел Турции вызвало поверенного США из-за лайка в социальной сети Твиттер.

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Джеффри Ховеньер должен объяснить туркам, почему официальный аккаунт дипмиссии Вашингтона в Твиттер лайкнул контраверсийное сообщение.

Reuters со ссылкой на турецкий МИД рассказал 6 октября, что лайк был поставлен под твитом о том, что жителям Турции стоит подготовиться к политической жизни без лидера Партии националистического движения Девлета Бахчели, который испытывает проблемы со здоровьем.

Твит написал турецкий журналист Эргун Бабахан, который покинул родину из-за обвинений в поддержке оппозиционера Фетхуллаха Гюлена.

Посольство США сегодня назвало лайк под постом Бабахана «ошибкой» и извинилось за него в Твиттер.

Партия националистического движения является союзником Партии справедливости и развития, которую возглавляет президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. На выборах 2018 года эти две партии образовали коалицию, которая получила большинство в турецком парламенте.

В последние годы отношения Турции и США осложнились. Анкара, в частности, обвиняет Вашингтон в укрытии Гюлена и поддержке курдских отрядов на турецко-сирийской границе. США считают курдов союзниками, Турция — террористами.

Напомним, что летом этого года Соединенные Штаты приостановили участие Турции в программе F-35 из-за закупки российских зенитных ракетных комплексов С-400, которые собирают разведданные о американских истребителях.