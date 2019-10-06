Разумков о мире на Донбассе: сначала граница, затем — выборы и особый статус, фото — Дело

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Проведение местных выборов в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей, а также вступление в силу закона об особом статусе Донбасса станут возможными после возвращения контроля Украины над захваченным участком российско-украинской границы.

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Особенности позиции украинской власти относительно самого актуального вопроса политической дискуссии объяснил в интервью телеканалу «Украина» 6 октября председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Он заявил, что власти обязаны разрабатывать новый закон об особом статусе временно оккупированной территории, ведь действие старого заканчивается в конце 2019 года. Разумков подтвердил намерениt президента Владимира Зеленского провести как можно открытое обсуждение основных пунктов этого документа.

Закон не будет писаться в Офисе президента, Раде или в комитете парламента, а будет писаться вместе с общественностью, — пообещал Разумков.

Он считает, что закон об особом статусе ОРДЛО не может считаться законом о федерализации, поскольку при учитывании так называемых «красных линий», которые нельзя переступать в переговорах с РФ, новый закон «сможет сохранить интересы государства, вернуть территории и людей».

Разумков еще раз заверил, что закон об особом статусе начнет действовать после возвращения контроля Украины над захваченным участком государственной границы.

Только когда будет достигнут компонент безопасности, мы сможем согласно украинского законодательства провести местные выборы на временно оккупированной территории. Если получим контроль над границей, а ОБСЕ признает выборы демократическими, то закон об особом статусе Донбасса заработает, — сообщил спикер Рады.

Напомним, сегодня в Украине состоялись массовые акции протеста, на которых граждане выступали против капитуляции перед РФ при подготовке к саммиту в «нормандском формате».

На прошлой неделе министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко предположил, что железнодорожное сообщение между Украиной и оккупированным Донбассом могут восстановить.