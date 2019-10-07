Под Житомиром начальника полиции задержали по подозрению в торговле наркотиками. Фото: Факты

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В Житомирской области начальник одного их секторов противодействия наркопреступности областного управления полиции был задержан по подозрению в торговле наркотиками. По версии следствия, правоохранитель продавал наркотики и сырье распространителям для реализации.

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Полицейский был задержан с поличным сразу после того, как сбыл очередную партию наркотиков. О задержании подозреваемого 6 октября сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

По данным следствия, сбыт наркотиков полицейский организовал на территории одного из районов Житомирской области.

Правоохранителю сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических, психотропных веществ или их аналогов). Ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что следователи Государственного бюро расследований задержали полицейского-водителя взвода реагирования Броварского межрайонного отдела Управления полиции охраны в Киевской области, который совершил наезд на остановку общественного транспорта с людьми под Киевом.​