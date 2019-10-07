Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Под Житомиром начальника полиции задержали по подозрению в торговле наркотиками. Фото: Факты

Под Житомиром начальника полиции задержали по подозрению в торговле наркотиками (ФОТО)

7 окт 2019, 10:42
999

В Житомирской области начальник одного их секторов противодействия наркопреступности областного управления полиции был задержан по подозрению в торговле наркотиками. По версии следствия, правоохранитель продавал наркотики и сырье распространителям для реализации.

Loading...

Полицейский был задержан с поличным сразу после того, как сбыл очередную партию наркотиков. О задержании подозреваемого 6 октября сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

По данным следствия, сбыт наркотиков полицейский организовал на территории одного из районов Житомирской области.

Под Житомиром начальника полиции задержали по подозрению в торговле наркотиками. Фото: ГБР

Правоохранителю сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических, психотропных веществ или их аналогов). Ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что следователи Государственного бюро расследований задержали полицейского-водителя взвода реагирования Броварского межрайонного отдела Управления полиции охраны в Киевской области, который совершил наезд на остановку общественного транспорта с людьми под Киевом.​

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Яременко: Октябрь — индикатор поведения России, выборы на Донбассе лучше провести весной 2020 года

Выборы на Донбассе возможно провести весной 2020 года. Такое мнение высказал председатель профильного комитета Рады Богдан Яременко. Это произойдет, если Россия пойдет на проведение саммита, а Киев до 31 декабря примет новый закон об особом статусе

Новости Украины
10:47

Выборы на Донбассе: в «Слуге народа» рассказали о своих ожиданиях

В президентской партии «Слуга народа» рассчитывают получить «хотя бы каких-то представителей» в ОРДЛО после выборов на этих территориях, предусмотренных «формулой Штайнмайера». На данный же момент представителем ОРДЛО считают Путина

Новости Украины
10:17
Новости партнеров
Загрузка...