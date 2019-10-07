Під Житомиром начальника поліції затримали за підозрою в торгівлі наркотиками. Фото: Факти

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У Житомирській області начальник одного з секторів протидії наркозлочинності обласного управління поліції був затриманий за підозрою в торгівлі наркотиками. За версією слідства, правоохоронець продавав наркотики і сировину розповсюджувачам для реалізації.

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Поліцейський був затриманий на місці злочину відразу після того, як збув чергову партію наркотиків. Про затримання підозрюваного 6 жовтня повідомили в прес-службі Державного бюро розслідувань.

За даними слідства, збут наркотиків поліцейський організував на території одного з районів Житомирської області.

Правоохоронцю повідомили про підозру у ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних, психотропних речовин або їх аналогів). Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що слідчі Державного бюро розслідувань затримали поліцейського-водія взводу реагування Броварського міжрайонного відділу Управління поліції охорони у Київській області, який скоїв наїзд на зупинку громадського транспорту з людьми під Києвом.​