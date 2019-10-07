Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Під Житомиром начальника поліції затримали за підозрою в торгівлі наркотиками. Фото: Факти

Під Житомиром начальника поліції затримали за підозрою в торгівлі наркотиками (ФОТО)

7 жов 2019, 10:42
999

У Житомирській області начальник одного з секторів протидії наркозлочинності обласного управління поліції був затриманий за підозрою в торгівлі наркотиками. За версією слідства, правоохоронець продавав наркотики і сировину розповсюджувачам для реалізації.

Loading...

Поліцейський був затриманий на місці злочину відразу після того, як збув чергову партію наркотиків. Про затримання підозрюваного 6 жовтня повідомили в прес-службі Державного бюро розслідувань.

За даними слідства, збут наркотиків поліцейський організував на території одного з районів Житомирської області.

Під Житомиром начальника поліції затримали за підозрою в торгівлі наркотиками. Фото: ДБР

Правоохоронцю повідомили про підозру у ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних, психотропних речовин або їх аналогів). Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що слідчі Державного бюро розслідувань затримали поліцейського-водія взводу реагування Броварського міжрайонного відділу Управління поліції охорони у Київській області, який скоїв наїзд на зупинку громадського транспорту з людьми під Києвом.​

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Пристайко пояснив, чому сьогодні не почалося розведення військ біля Золотого і Петровського

Міністр закордонних справ України Пристайко пояснив, чому сьогодні не почалося розведення військ біля Золотого і Петровського у Луганській області. Уся справа в мынометних обстрілах з боку бойовиків, які відбулися тут нещодавно

Новини України
13:13

У Зеленського розповіли про наслідки відмови від «формули Штайнмаєра»

Для ​України настануть серйозні наслідки, якщо вона відмовиться від імплементації так званої «формули Штайнмаєра» щодо Донбасу, заявив депутат із фракції «Слуга народу» Богдан Яременко

Новини України
08:54
Новини партнерів
Загрузка...