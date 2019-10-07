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Вибори на Донбасі: у «Слузі народу» розповіли про свої очікування. Фото: UA.NEWS

Вибори на Донбасі: у «Слузі народу» розповіли про свої очікування

7 жов 2019, 10:17
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Вибори на Донбасі можуть дати Україні можливість налагодити діалог з окупованих територіями. Таку думку висловив член партії «Слуга народу» Богдан Яременко.

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Ми отримаємо хоча б якихось представників, до яких ми зможемо ставитися хоч трошки терпимо, і з якими зможемо дозволити собі якісь форми діалогу, — заявив нардеп в інтерв’ю «РБК-Україна», назвавши нинішніх ватажків ОРДЛО московськими призначенцями.

Яременко допустив можливість формування на Донбасі після виборів певних органів місцевої влади, з якими вдасться взаємодіяти для вирішення побутових питань, наприклад, ремонту комунікацій.

Але при втручанні Кремля в процес виборів їх підсумки не матимуть значення для України, наголосив представник «Слуги народу».

На запитання про те, з ким із представників ОРДЛО на даному етапі узгоджуються питання щодо проведення місцевих виборів на Донбасі, Яременко відповів: «Ми вважаємо представником ОРДЛО президента Росії Путіна».

Нагадаємо також, що Яременко заявив про неможливість скасування «формули Штайнмаєра», оскільки це призведе до серйозних наслідків для України у вигляді реакції Росії та Заходу, а також продовження війни.


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