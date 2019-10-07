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Світоліна втратила позицію в новому рейтингу WTA, а Ястремська встановила рекорд. Фото: Sportarena

Світоліна втратила позицію в новому рейтингу WTA, а Ястремська встановила рекорд

7 жов 2019, 09:59
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Еліна Світоліна, найкраща тенісистка України, в оновленому рейтингу Жіночої тенісної асоціації WTA опустилася на четверте місце. У минулій версії рейтингу вона займала третій рядок.

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Тепер третьою ракеткою світу є представниця Японії Наомі Осака, повідомляє офіційний сайт організації.

Свій особистий рекорд в оновленому рейтингу побила друга ракетка України Даяна Ястремська, яка вперше в історії потрапила в топ-25. Зараз вона займає 23 місце.

Поліпшила свої позиції Катерина Козлова, яка піднялася з 81 на 83 місце, а ось Леся Цуренко продовжує відновлюватися після травми і поки втрачає позиції в рейтингу. Зараз вона займає 73 сходинку.

Катаріна Завацька піднялася на одне місце і тепер займає 117 позицію. Також дещо покращили своє становище Марта Костюк та Ангеліна Калініна. Костюк піднялася зі 166 на 163 місце, а Калініна 178 рядок змінила на 176.

Нагадаємо, що вчора Ілля Марченко, друга ракетка України, переміг на турнірі ATP в столиці Казахстану Нур-Султані. Він виграв у фіналі одиночного розряду, а днем раніше здобув перемогу в парному.

Джерело: Ракурс


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