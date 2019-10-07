Свитолина потеряла позицию в новом рейтинге WTA, а Ястремская установила рекорд. Фото: Sportarena

https://racurs.ua/n127739-svitolina-poteryala-poziciu-v-novom-reytinge-wta-a-yastremskaya-ustanovila-rekord.html

Ракурс

Элина Свитолина, лучшая теннисистка Украины, в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации WTA опустилась на четвертое место. В прошлой версии рейтинга она занимала третью строчку.

Loading...

Теперь третьей ракеткой мира является представительница Японии Наоми Осака, сообщает официальный сайт организации.

Свой личный рекорд в обновленном рейтинге побила вторая ракетка Украины Даяна Ястремская, которая впервые в истории попала в топ-25. Сейчас она занимает 23 место.

Улучшила свои позиции Катерина Козлова, которая поднялась с 81 на 83 место, а вот Леся Цуренко продолжает восстанавливаться после травмы и пока теряет позиции в рейтинге. Сейчас она занимает 73 строчку.

Катарина Завацкая поднялась на одно место и теперь занимает 117 позицию. Также несколько улучшили свое положение Марта Костюк и Ангелина Калинина. Костюк поднялась со 166 на 163 место, а Калинина 178 строчку сменила на 176.

Напомним, что вчера Илья Марченко, вторая ракетка Украины, победил на турнире ATP в столице Казахстана Нур-Султане. Он ​выиграл в финале одиночного разряда, а днем ранее добыл победу в парном.