Новости Украины

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Глава Нацполиции рассказал о возможной легализации легких наркотиков, оружия и проституции. Фото: Дело

Глава Нацполиции рассказал о возможной легализации легких наркотиков, оружия и проституции

7 окт 2019, 09:26
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Игорь Клименко, руководитель Национальной полиции Украины, считает, что в Украине может быть легализовано оружие, но сперва нужно завершить войну на Донбассе.

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По словам Клименко, также перед этим нужно изъять все незаконное оружие, а также посоветоваться с экспертами. Об этом он сказал в интервью LB.ua.

Также руководитель Национальной полиции высказался о возможной легализации легких наркотиков. По его словам, в данный момент страна не готова пойти на такой шаг.

Что касается легализации легких наркотиков, я видел, чем заканчивается прием легких наркотиков у детей. Считаю, общество пока к этому не готово, — считает он.

Также Клименко поддержал возможную легализацию проституции. По его словам, на такой шаг следует пойти только по причине того, что страна не сможет избавиться от этой проблемы.

Напомним, что в конце сентября п​ремьер-министр Алексей Гончарук сообщил об экономическом эффекте от частичной легализации игорного бизнеса в Украине. Он считает, что только в госбюджет дополнительно поступит 2−2,5 млрд грн.


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