Новини України

Глава Нацполіції розповів про можливу легалізацію легких наркотиків, зброї та проституції. Фото: Діло

https://racurs.ua/ua/n127738-glava-nacpoliciyi-rozpoviv-pro-mojlyvu-legalizaciu-legkyh-narkotykiv-zbroyi-ta-prostytuciyi.html

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Ігор Клименко, керівник Національної поліції України, вважає, що в Україні може бути легалізована зброя, але перед цим потрібно завершити війну на Донбасі.

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За словами Клименка, також перед цим потрібно вилучити всю незаконну зброю, а також порадитися з експертами. Про це він сказав в інтерв’ю LB.ua.

Також керівник Національної поліції висловився про можливу легалізацію легких наркотиків. За його словами, в даний момент країна не готова піти на такий крок.

Що стосується легалізації легких наркотиків, я бачив, чим закінчується прийом легких наркотиків у дітей. Вважаю, суспільство поки до цього не готове, — вважає він.

Також Клименко підтримав можливу легалізацію проституції. За його словами, на такий крок слід піти тільки через те, що країна не зможе позбутися цієї проблеми.

Нагадаємо, що наприкінці вересня, прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив про економічний ефект від часткової легалізації грального бізнесу в Україні. Він вважає, що тільки до держбюджету додатково надійде 2 — 2,5 млрд грн.