Выборы на Донбассе: в «Слуге народа» рассказали о своих ожиданиях. Фото: UA.NEWS

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Выборы на Донбассе могут дать Украине возможность наладить диалог с оккупированным территориями. Такое мнение выразил член партии «Слуга народа» Богдан Яременко.

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Мы получим хотя бы каких-то представителей, к которым мы сможем относиться хоть немножко терпимо, и с которыми сможем позволить себе какие-то формы диалога, — заявил нардеп в интервью «РБК-Украина», назвав нынешних главарей ОРДЛО московскими назначенцами.

Яременко допустил возможность формирования на Донбассе после выборов неких органов местной власти, с которыми удастся взаимодействовать для решения бытовых вопросов, например, ремонта коммуникаций.

Но при вмешательстве Кремля в процесс выборов их итоги не будут иметь значения для Украины, подчеркнул представитель «Слуги народа».

На вопрос о том, с кем из представителей ОРДЛО на данном этапе согласовываются вопросы по поводу проведения местных выборов на Донбассе, Яременко ответил: «Мы считаем представителем ОРДЛО президента России Путина».

Напомним также, что Яременко заявил о невозможности отмены «формулы Штайнмайера», поскольку это приведет к серьезным последствиям для Украины в виде реакции России и Запада, а также продолжения войны.