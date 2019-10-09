Экс-нардепа Жеваго объявили в розыск - Труба. Фото: Обоз

https://racurs.ua/n127860-eks-nardepa-jevago-obyavili-v-rozysk-truba.html

Ракурс

Константин Жеваго, бывший народный депутат и известный бизнесмен, находится в розыске. В данный момент его разыскивают на территории Украины, однако в скором времени его объявят в международный розыск.

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Такое заявление во время сегодняшнего брифинга сделал руководитель Государственного бюро расследований Роман Труба.

Прошло несколько дней, как Жеваго был вызван для вручения подозрения… Жеваго не явился, поэтому ему было объявлено подозрение заочно, — сказал он.

Согласно закону теперь суд должен выдать разрешение на возможное задержание Жеваго, добавил Труба. По словам главы ГБР, этот процесс уже запущен и решение суда будет получено в ближайшее время.

Напомним, что Жеваго сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (организация растраты чужого имущества, находящегося в ведении должностного лица, совершенная по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины. Его подозревают в растрате средств банка «Финансы и Кредит».

Напомним, что во время сегодняшнего брифинга Труба рассказал детали уголовного производства в отношении бывшего народного депутата Сергея Пашинского, которому недавно была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.