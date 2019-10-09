Вениславский об отборе судей: Кое-кто не решал тесты, но получил высший балл. Фото: ВААС

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Верховный суд пополнили отдельные судьи, которые не решали тестов во время конкурсного отбора, но в итоге у них появились самые высокие баллы.

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Об этом заявил представитель президента в Конституционном суде Украины Федор Вениславский в интервью «Цензор.НЕТ».

Есть достоверная информация, что отдельные судьи не решали тех тестов, которые им нужно было пройти, но в итоге за свои «работы» получили высший балл. Не могу сказать, что это массовое явление, но и не единичные случаи, — подчеркнул он.

На вопрос, возможно ли провести повторное квалификационное оценивание судей, представитель президента выразил сомнение, что кто-то пойдет на это.

Кроме того, Вениславский заявил, что Высшая квалифкомиссия судей Украины, которая проводила конкурс в Верховный суд, не способна обеспечить профессиональный отбор и формирование высокопрофессионального судейского корпуса, начиная с первой инстанции.