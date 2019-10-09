Боевиков задержали в 2018 году

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Трех террористов так называемой ДНР приговорили к девяти годам заключения. Суд признал их виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258−3 (участие в террористической деятельности) Уголовного кодекса.

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Этот приговор уже вступил в законную силу, сообщает пресс-центр СБУ.

Осужденные в 2014 году добровольно присоединились к незаконному вооруженному формированию «Казачий союз «Область войска Донского ДНР», чтобы заработать денег.

Отмечается, что террористы сначала им платили вознаграждение в размере почти 10 тыс. рублей, однако впоследствии злоумышленникам пришлось служить бесплатно.

Боевики участвоваливбоях против сил АТО, в незаконных формированиях они занимали должности стрелков и разведчика.

Впоследствии группировки боевиков были расформированы и указанные жители Донетчины потеряли интерес к службе. Они бежали из временно оккупированных территорий и скрывались у родственников на подконтрольной Киеву территории.

В 2018 году их задержали сотрудники СБУ. Во время обысков были обнаружены доказательства их причастности к террористам.

Напомним, недавно на Луганщине задержали боевика, который в 2014 году взорвал стратегический мост через реку Северский Донец. В последние годы он скрывался на контролируемой украинскими властями территории, в частности, жил в лесах в окрестностях городов.